Treinverkeer in Nederland heeft last van slappe bodem

Het treinverkeer in Nederland heeft last van de slappe bodem onder grote delen van het spoor, schrijft Treinreiziger.nl. NS zet steeds meer en zwaardere treinen in, waardoor de kans op verzakkingen toeneemt. Spoorbeheerder ProRail begint een onderzoek, NS deelt de zorgen.

Door de bodemgesteldheid moeten op drukke delen van het spoor treinen langzamer rijden of dreigen geplande extra treinen te worden geschrapt. Dat is bijvoorbeeld het geval op het traject Den Haag-Rotterdam, waar extra sprinters zouden komen.

Het probleem doet zich met name in het westen van land voor, zegt ProRail-woordvoerder Coen van Kranenburg in het NOS Radio 1 Journaal. "Overal waar het woord 'veen' in voorkomt zit je in de problemen." Hij wijst erop dat deze kwestie op meer plekken speelt, zoals de kades in Amsterdam die dreigen te verzakken of de Merwedebrug in de A27.

Tussen Amsterdam en Utrecht zouden treinen veel sneller gaan rijden, maar dat lijkt niet haalbaar. Twee van de vier sporen kunnen snelheden tot 200 kilometer per uur aan, maar de treinen rijden hier hooguit 140 kilometer per uur. Tussen Utrecht en Den Bosch is de staat van de bodem zodanig dat er waarschijnlijk geen treinen meer bij kunnen.

Eyeopener

ProRail en NS zijn er lang van uitgegaan dat meer treinen konden rijden, als de capaciteit van het spoor toereikend was. Maar doordat in 2017 de opening van station Zwolle Stadshagen moest worden uitgesteld vanwege problemen met de bodem drong het besef door dat de ondergrond van de oude spoordijken overal een factor is om rekening mee te houden.

"De Kamperlijn was voor ons een eyeopener", zegt Van Kranenburg. "Het ging niet goed toen we daar 140 kilometer per uur gingen rijden. Gaan rijden en dan maar kijken wat er gebeurt, dat kan niet meer. We moeten gewoon gedegen onderzoek doen en tot de resultaten daarvan bekend zijn de snelheid beperken."

Lichter materieel

Ook voor internationale treinen zoals die naar Berlijn heeft het grondprobleem gevolgen: die rit duurt nu nog ruim zes uur en de ambitie is om die sterk te verkorten, maar de bestelde nieuwe treinen moeten in Nederland op een deel van het traject vanwege de zwakke bodem waarschijnlijk dus juist langzamer gaan rijden.

Hetzelfde geldt voor de nieuwe nachttrein naar Praag, die in de loop van volgend jaar gaat rijden. Die is zwaar doordat hij wordt getrokken door een locomotief en daarom komen er snelheidsbeperkingen op een deel van het Nederlandse traject.

Er zijn trouwens ook andere oplossingen mogelijk: tussen Leiden en Utrecht, waar het spoor op zacht veen ligt, rijdt de intercity met sprintermaterieel, dat lichter is.