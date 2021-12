Zeven migranten omgekomen bij verkeersongeval Hongarije

Bij een ongeval in het zuiden van Hongarije zijn gisteravond zeven migranten omgekomen. Vier anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto waarvan de bestuurder probeerde te ontkomen aan een politiecontrole in Mórahalom, aan de grens met Servië. Volgens de Hongaarse politie botste de man daarbij tegen een huis.

De auto met Servisch kenteken reed vlak voor middernacht bij het zien van de politiecontrole met hoge snelheid weg. Na de botsing belandde de wagen op zijn kant. De zeven migranten kwamen daarbij om het leven. Drie migranten en de bestuurder van de auto raakten gewond. Hij is opgepakt. De Hongaarse politie verdenkt de man van het veroorzaken van een dodelijk ongeval en mensensmokkel.

Via de Servisch-Hongaarse grens proberen mensensmokkelaars vaker migranten de Europese Unie binnen te smokkelen. Eind vorige maand pakte de politie in Oostenrijk nog vijftien mensen op die verdacht worden van mensensmokkel met auto's en busjes met geblindeerde ramen. De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex stopte begin dit jaar met zijn missie aan de Servisch-Hongaarse grens, omdat Hongarije asielzoekers terugstuurt.