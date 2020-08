Provincies beklagen zich over verdeling cultuursubsidie: 'Niet fair voor de regio'

Gedeputeerden van negen provincies zijn teleurgesteld in de subsidieadviezen van het Fonds Podiumkunsten (FPK). Bijna 80 procent van het budget van het fonds gaat volgens de plannen naar kunstgroepen in de Randstad. De provincies vrezen dat veel gezelschappen in de regio verdwijnen.

In een open brief in de Volkskrant schrijven de gedeputeerden van Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland dat de criteria die het FPK hanteert bij het geven van subsidieadviezen, waaronder bezoekcijfers, innovatie en diversiteit, "beargumenteerd worden vanuit een Randstedelijke context".

De gedeputeerden wijzen erop dat het fonds bedoeld is voor heel Nederland. Bovendien had cultuurminister Van Engelshoven meer aandacht voor kunst en cultuur uit de regio beloofd. Op haar verzoek stelden de provincies samen met gezelschappen plannen op om het culturele aanbod verder te ontwikkelen.

"We misgunnen de Randstad niet de middelen die zij hebben gekregen", lichtte de Zeeuwse gedeputeerde Anita Pijpelink toe in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar in de regio's waarvan ik verwacht dat meer mensen zich er zullen gaan vestigen - kijk naar wat corona met mensen doet - moet er hoogwaardige cultuur zijn. Wij vinden dit niet fair"

Stevig geworteld

Kunstenaars in Flevoland, Zeeland, Overijssel en Gelderland krijgen helemaal geen budget van het Fonds. De andere provincies krijgen voor hun culturele aanbod tussen 2 en 8 procent van het budget.

"We raken zo unieke kunst­genres en onmisbare groepen kwijt, die stevig geworteld zijn in onze omgeving en hier een sterke band hebben opgebouwd met een trouw ­publiek", schrijven de gedeputeerden. "Alle inwoners van Nederland hebben recht op een goed cultuuraanbod vanuit de eigen regio."

De provincies willen dat er opnieuw gekeken wordt naar de verdeling van de subsidies en doen daartoe een oproep aan minister Van Engelshoven en de Tweede Kamer. Volgens de gedeputeerden moet er ook meer geld beschikbaar komen om te verdelen: het FPK moet het deze ronde met bijna 16 miljoen euro minder doen.

Het fonds wil niet reageren op de open brief van de gedeputeerden, maar verwijst naar een toelichting op de meerjarige productiesubsidies. Daarin staat dat er nu meer podiumkunstinstellingen zijn opgenomen in de culturele Basisinfrastructuur (BIS), waardoor de geografische spreiding beter is gewaarborgd dan voorheen. Ook stelt het FPK dat veel stedelijke gezelschappen die subsidie krijgen met hun voorstellingen door het hele land reizen.