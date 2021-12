Onderzoekscommissie Capitoolbestorming unaniem voor vervolging stafchef Trump

De Amerikaanse parlementscommissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool wil dat voormalig stafchef Mark Meadows wordt vervolgd vanwege minachting van het Congres. De 62-jarige Republikein was de vierde en laatste stafchef van oud-president Trump, onder meer tijdens de Capitoolbestorming op 6 januari. Hij is herhaaldelijk opgeroepen om daarover te getuigen, maar heeft dat tot nu toe geweigerd.

Eind november kondigde Meadows nog aan te willen meewerken aan het parlementaire onderzoek naar de bestorming. Hij zou daartoe duizenden documenten hebben overhandigd, maar volgens de onderzoekscommissie heeft hij ook veel informatie achtergehouden.

Ook weigert Meadows vragen van de commissie te beantwoorden. Zo wilden de commissieleden meer weten over de e-mail die hij een dag voor de aanval op het Capitool zou hebben geschreven. Daarin stond dat de Nationale Garde paraat zou staan om Trumpaanhangers te beschermen.

Memoires

Volgens Meadows' advocaat is hij niet van plan om nog te getuigen, onder meer vanwege het executive privilege waar hij als naaste medewerker van de president onder zou vallen. Het gaat om het recht van een president om informatie uit vertrouwelijke gesprekken geheim te houden.

De voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie verwijt Meadows dat hij niet voor de commissie wil verschijnen, maar momenteel wel zijn eigen boek promoot. In dat boek, waarin Meadows zijn memoires heeft opgetekend, komen ook de gebeurtenissen van 6 januari terug. Volgens de commissie staan er relevante gegevens in die een toelichting behoeven.

Alle negen leden van de parlementaire onderzoekscommissie, zeven Democraten en twee Republikeinen, hebben voor de vervolging van Meadows gestemd. Het Huis van Afgevaardigden ook nog over de kwestie stemmen, mogelijk gebeurt dat vandaag. In het Huis hebben de Democraten een meerderheid. Als een meerderheid met vervolging instemt, is het aan het ministerie van Justitie om een strafzaak tegen Meadows te beginnen.

Steve Bannon

Twee maanden geleden stemde het Huis van Afgevaardigden al in met de vervolging van Steve Bannon, de naaste adviseur en vertrouweling van oud-president Trump. Ook Bannon moest voor de onderzoekscommissie getuigen over de Capitoolbestorming, maar weigerde dat.

Het ministerie van Justitie maakte vorige maand bekend dat Bannon inderdaad wordt aangeklaagd vanwege minachting van het Congres. Daarop staat een gevangenisstraf van minimaal een maand tot maximaal een jaar.