Maanvis aangespoeld op Ameland, 'grootste ooit in Nederland'

Op Ameland is maandagmiddag een maanvis aangespoeld van 2 bij ruim 1,8 meter. Volgens het reddingsteam en de dierenambulance van het Waddeneiland gaat het om de grootste maanvis die ooit aan de Nederlandse kust is gezien. Het dier was niet meer in leven toen het drijvend voor de kust werd aangetroffen.

Medewerkers van het reddingsteam en de dierenambulance hebben de maanvis met hulp van iemand van het Natuurcentrum Ameland naar het strand vervoerd. Het dier wordt naar natuurmuseum Naturalis in Leiden overgebracht voor verder onderzoek.

Dan zal ook blijken hoe zwaar deze vis is. Een volwassen maanvis weegt gemiddeld 1000 kilo, maar er zijn ook exemplaren bekend die de 2000 kilo haalden.

Dobberen

Maanvissen trekken in de winter van het noorden naar het zuiden. Ze hebben een aparte manier van bewegen en dobberen veelal aan de oppervlakte. Ook hebben de dieren een bijzondere vorm: er is geen overgang te zien tussen kop en lichaam. Volgens het Texelse natuurcentrum Ecomare wordt de vissen daarom ook wel 'zwemmende kop' genoemd.

Vorig jaar spoelde rond deze tijd ook een maanvis aan op Texel. Dat was toen "een kleintje", van ongeveer 60 centimeter.