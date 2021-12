Maanvis aangespoeld op Ameland, een van de grootste ooit in Nederland

Op Ameland is maandagmiddag een maanvis aangespoeld van 2 bij ruim 1,8 meter, melden het reddingsteam en de dierenambulance van het Waddeneiland op Facebook. Het gaat om een van de grootste maanvissen die ooit aan de Nederlandse kust is gezien. Het dier was al niet meer in leven toen het drijvend werd aangetroffen voor de kust van Ameland. Medewerkers van het reddingsteam en de dierenambulance hebben de maanvis met hulp van iemand van het Natuurcentrum Ameland naar het strand vervoerd. Het dier wordt naar natuurmuseum Naturalis in Leiden overgebracht voor verder onderzoek. Dan zal ook blijken hoe zwaar deze vis is. Een volwassen maanvis weegt gemiddeld 1000 kilo, maar er zijn ook exemplaren bekend die de 2000 kilo haalden.

In museum Naturalis is al een maanvis te zien die precies 132 jaar geleden aanspoelde op Ameland, op 13 december 1889. Die maanvis is 2,23 meter lang en 2,73 meter hoog, groter dus dan het exemplaar dat gisteren voor de kust van het Waddeneiland werd aangetroffen.