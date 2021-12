FIA wil komend seizoen verbod op contact tussen teambazen en wedstrijdleiding

Brawn is van mening dat Wolff tijdens de race te veel druk zette op wedstrijdleider Michael Masi. Dat leverde onnodig veel stress op voor Masi concludeert Brawn. Daarom wil Brawn per volgend seizoen een volledig verbod op communicatie tussen teambazen en de wedstrijdleiding tijdens de race.

Aanleiding is het gedrag van Mercedes-teambaas Toto Wolff tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen werd als eerste Nederlander wereldkampioen in de Formule 1, voor concurrent Lewis Hamilton van Mercedes.

"Dit is natuurlijk niet de bedoeling", zegt Brawn in gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport: "Het werd net als voetbal, waarbij je zo'n beetje staat te onderhandelen met de scheidsrechter. Al het protest haalt een beetje glans weg van de mooie eindstrijd. Het is niet normaal en niet acceptabel dat een teambaas de wedstrijdleider zo onder druk kan zetten".

Over de laatste ronde, waar Masi besloot om de safety car erbij te halen na een crash van Latifi, zegt Brawn: "Wolff kan niet zomaar vragen aan Masi of de safety car binnen kan blijven."

Hij heeft ook een alternatief bedacht: "We gaan het huidige systeem aan banden leggen, we stoppen het contact tussen de teambaas en de wedstrijdleider in 2022. Er mag één ander aangewezen persoon van de teams contact hebben met Masi tijdens de race." Of dat alternatief daadwerkelijk wordt gehanteerd, is niet duidelijk.