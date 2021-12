Handbalsters teleurgesteld, maar ook trots: 'Dit had de WK-finale kunnen zijn'

Het WK zit er na vijf duels al op voor de Nederlandse handbalsters. De titelhouder verloor het beslissende groepsduel van Noorwegen en keert vroegtijdig huiswaarts. "Heel erg zuur", klinkt het direct na de wedstrijd. "Ik had hier liever met een overwinning gestaan natuurlijk en ik denk ook wel dat het erin had gezeten vandaag", zegt keepster Tess Wester, die zich vooral in de eerste helft onderscheidde met een aantal knappe reddingen. Bekijk in de carrousel de reacties van Tess Wester, Danick Snelder, Lois Abbingh en Dione Housheer:

"Ik denk dat we heel erg goed begonnen", probeert Wester snel na het laatste fluitsignaal de wedstrijd te analyseren. "We waren ontzettend goed voorbereid." En dat was ook te zien in de score halverwege de eerste helft. Nederland stond namelijk met 12-6 voor tegen de nummer één van de wereld. "Uiteindelijk denk ik dat we moe worden. We hebben dit toernooi ontzettend veel gelopen, wat ook nodig was, en dan zie je vandaag dat we in de één tegen één situaties tekortkomen. "Je scoort 34 doelpunten tegen Noorwegen en dat is echt fantastisch. Maar zij scoren net iets meer."

Quote Dit soort wedstrijden zijn mooi om aan het einde van het toernooi te spelen en niet nu. Lois Abbingh

Ook Lois Abbingh is van mening dat Oranje een goede wedstrijd heeft gespeeld tegen Noorwegen. "Het voelde een beetje als een finale, als ik eerlijk ben. Ik denk dat we echt heel goed hebben gespeeld. Het is een heel raar gevoel dat we nu uitgeschakeld zijn." "Niemand heeft er eigenlijk over nagedacht dat we naar huis moesten als we zouden verliezen", gaat Abbingh verder. "Ik kan het nog niet beseffen. Het is gewoon zonde. Zo'n wedstrijd had een finale kunnen zijn. Dit soort duels zijn mooi om aan het einde van het toernooi te spelen en niet nu."

Nederland verliest van Noorwegen en is uitgeschakeld op WK handbal - NOS