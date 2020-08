Flink verlies voor BAM, Boskalis stabiel

Het grootste bouwbedrijf van Nederland, BAM, staat er niet goed voor na het afgelopen half jaar. Er was een nettoverlies van 235 miljoen euro, heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Op meerdere vlakken kende BAM problemen. Volgens Frans den Houter, financieel directeur en tijdelijk ook de hoogste baas, is het verlies voor een groot deel het gevolg van de coronapandemie. Die zorgde ervoor dat het bedrijf niet op volle kracht kon draaien.

In april en mei opereerde het bedrijf maar op 65 procent van zijn volledige capaciteit. Volgens de topman herzien particuliere commerciële vastgoedontwikkelaars hun bouwplannen, wat op korte termijn tot minder werk leidt. De omzet van BAM lag in het tweede kwartaal bijna een vijfde lager dan in het jaar ervoor.

Inmiddels is dat weer opgelopen tot bijna 90 procent. Dat komt volgens Den Houter onder meer door hulp van de overheid, waardoor er in de infrastructuur nog werk is. "De inframarkten blijven positief door investeringsprogramma's van overheden om de economie te stimuleren."

Ramp met metrolijn

Terwijl de pandemie over de wereld golfde, moest het bouwbedrijf ook afrekenen met een probleem uit het verleden: het instorten van het stadsarchief in Keulen tijdens de bouw van een nieuwe metrotunnel. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakte een grote hoeveelheid historische documenten en voorwerpen beschadigd. Een werkmaatschappij van BAM was een van de drie partijen die meewerkten aan de metrolijn.

In juni schikte BAM met de stad Keulen en het Keulse openbaarvervoersbedrijf voor 200 miljoen euro. Een groot deel van dat bedrag was afgedekt door verzekeringen van het bedrijf, maar er blijft alsnog een kostenpost van 36 miljoen euro over die de resultaten over de eerste helft van het jaar drukte.

Internationaal wordt het minder

Daar kwamen opnieuw verliezen van de internationale tak van het bouwbedrijf bij, die nog een hap van 56 miljoen euro uit de resultaten namen. BAM International maakt de afgelopen jaren keer op keer verlies, en door de problemen in de olie-industrie en de lage olieprijs is dat er niet beter op geworden.

Omdat het bedrijf denkt dat het internationaal het tij niet meer kan keren, heeft het besloten om de activiteiten buiten Europa af te bouwen. Of daarbij banen verdwijnen en hoeveel dat er zouden zijn, is nog niet duidelijk. Daarover is de onderneming nu in gesprek met de ondernemingsraden en vakbonden.

Boskalis op koers

Ook bouwbedrijf Boskalis kwam vandaag met halfjaarcijfers. Daar bleef de omzet met 1,26 miljard euro nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Onder de streep bleef er een nettoverlies van zo'n 96 miljoen euro over. Vorig jaar stond daar een kleine winst van een miljoen.

Het verlies is volledig het gevolg van grote incidentele kosten, zoals dat heet. Zo werden schepen van Boskalis minder waard door de moeilijke omstandigheden van de afgelopen maanden. Daardoor moest het bedrijf bijna 150 miljoen euro van de waarde uit de boeken halen.

Wel verdiende het bedrijf meer aan het werk dat het afgelopen half jaar leverde. Daardoor was de nettowinst zonder de bovengenoemde afwaarderingen op onder meer de schepen zo'n 48 miljoen euro.