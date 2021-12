Van der Poel moet rentree in het veld week uitstellen

Er gaat dus een streep door de veldritten in het Brabantse Rucphen (zaterdag) en het Belgische Namen (zondag).

Mathieu van der Poel moet zijn eerste wedstrijd van het veldritseizoen een weekje opschuiven. Hij zou komend weekeinde in actie komen, maar de genezing van een knieblessure verloopt trager dan voorzien. De viervoudig wereldkampioen heeft daardoor niet het volledige trainingsprogramma kunnen afwerken.

De veldritten in Rucphen (18 december) en Namen (19 december) zien live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. De vrouwen starten om 13.40 uur, de mannen om 15.05 uur.

De rentree van Van der Poel staat nu voor 26 december op de kalender tijdens de wereldbekercross in het Belgische Dendermonde. Daar zal ook zijn grote rivaal Wout van Aart aan de start staan.

Punten verzamelen

Van der Poel focust zich vooral op de wereldbekerwedstrijden. Daar wil hij punten verdienen voor de WK, zodat hij daar een goede startpositie heeft. Renners die tijdens het seizoen de meeste punten hebben verzameld, mogen op de eerste rij starten.

Eind januari hoopt Van der Poel in het Amerikaanse Fayetteville zijn vierde wereldtitel op rij te veroveren. Het is nog niet zeker of drievoudig wereldkampioen Van Aert daar ook van de partij zal zijn.