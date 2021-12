Real Madrid over lotingsblunder UEFA: 'Beschamend en moeilijk te begrijpen'

"Verrassend, beschamend en moeilijk te begrijpen". Zo omschrijft Real Madrid-directeur Emilio Butragueño het gedoe rond de loting van de achtste finales van de Champions League. Door een blunder werd de eerste loting ongeldig verklaard en deed de UEFA de loting opnieuw. Real Madrid voelt zich benadeeld.

Het ging mis bij de tweede wedstrijd die geloot werd. Door een "technische storing met een externe dienstverlener" werd Manchester United aan Villarreal gekoppeld, terwijl beide ploegen ook al bij elkaar in de groep hadden gezeten. Vervolgens ontbrak het balletje van United toen de tegenstander van Atlético Madrid werd geloot, terwijl United wel tegen Atletico had kunnen loten.

Nu tegen Messi en Neymar

Real Madrid was daarvoor al aan het Portugese Benfica gekoppeld. Omdat daar nog niks fout was gegaan, vindt Real Madrid dat die loting had moeten blijven staan. Bij de nieuwe loting werd Real Madrid gekoppeld aan het PSG van ex-Barcelona-spelers Lionel Messi en Neymar. Op papier een zwaardere tegenstander. Benfica werd overigens gekoppeld aan Ajax.