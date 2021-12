Flinke kapitaalinjecties Spaans voetbal: bijna 7 miljard euro

Het Spaanse voetbal heeft op financieel gebied een prima dag achter de rug. Maandag werd eerst bekend dat Investeringsfonds CVC, in ruil voor een belang van 10% in La Liga, een kapitaalinjectie van bijna twee miljard euro had gedaan en later kwam daar nog eens bijna 5 miljard euro voor verkochte tv-rechten bij.

Die laatste deal, die de binnenlandse uitzendrechten betreft, maakte La Liga met Movistar en streamingsdienst DAZN en heeft een looptijd van vijf jaar.

Met de overeenstemming met CVC waren niet alle clubs even in hun nopjes. 37 van de 42 clubs uit de hoogste twee competities stemden voor, maar Real Madrid, Barcelona en Athletic Club en ook de Spaanse voetbalbond waren tegen en zijn niet gehouden aan de overeenkomst.

Van dat geld, waarvan alleen de instemmende clubs profiteren, moet 70% worden ingezet voor infrastructuur, innovatie, technologie en marketing. Het restant kan worden gebruikt om schulden af te lossen (15%) en spelers te kopen (15%). Mede door de coronacrisis kampen veel Spaanse clubs met forse schulden.