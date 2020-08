KNVB sluit miljoenendeal voor tienduizenden coronatesten

Er is de KNVB alles aan gelegen om de competities in het betaald voetbal te kunnen starten en het nieuwe seizoen af te maken. Om die reden heeft de voetbalbond coronatesten geregeld voor alle 34 profclubs, de arbitrage en het Nederlands elftal (mannen, vrouwen).

Het beursgenoteerde miljardenconcern Eurofins, dat haar hoofdkantoor in Luxemburg heeft en diverse vestigingen in Nederland telt, heeft ervaring met logistieke megaklussen in de sportwereld. Onder andere de Formule 1 heeft het bedrijf ingeschakeld om dit seizoen in totaal 10.000 tot 12.000 coronatesten uit te voeren voorafgaand aan de races.

"We hebben een tender uitgezet. Daar hebben vier partijen op gepitcht en dit bleek de beste partij. Dit zijn commerciële testen waarmee we coronatesten voor de zorg en de GGD niet in de weg willen zitten", stelt een bondsbestuurder desgevraagd. Hij benadrukt dat er geen afnameplicht is. Clubs kunnen zelf besluiten gebruik te maken van de bedongen korting of niet.

Komend voetbalseizoen is intensief testen verplicht. Spelers, staf en andere betrokken personeelsleden moeten zich minimaal één keer per week laten testen. Gemiddeld gaat het dan om zo'n veertig testen per club.

"Gezondheid staat voorop, maar je moet het wel allemaal maar kunnen betalen", aldus De Zeeuw, die zich ook met de rug tegen de muur gezet voelt door de verplichting om testen aan te schaffen, waar eigenlijk geen geld voor is in Dordrecht.

Ondanks de gunstige prijs die de KNVB heeft bedongen, zijn met name clubs uit de eerste divisie bezorgd. De regeling die opgenomen is in de protocollen van de voetbalbond om de competitie te kunnen hervatten, zorgt voor een extra kostenpost op de begroting.

"Dit kost ons per wedstrijd minimaal 1.500 euro", zegt NEC-directeur Wilco van Schaik. "Voor een volledig voetbalseizoen met 38 speelronden is dat voor ons 57.000 euro aan extra kosten. Dat is, zeker in deze tijden, serieus geld. Eigenlijk zou de overheid daar oog voor moeten hebben, maar dat gebeurt niet. Welke bedrijfstak test zo veel? Hier mag best een fonds of ondersteuning voor komen."

Mattijs Manders, directeur bij NAC Breda, hikt ook aan tegen de kostenpost, maar is tevens realistisch. Na een rondgang bij verschillende partijen bleek de KNVB-deal toch echt de voordeligste optie te zijn voor de Brabanders. "Het is voor mij de goedkoopste prijs in de markt", zegt Manders, die aangeeft te blijven speuren naar andere testen.