Titelhouder Nederland uitgeschakeld op WK handbal na nederlaag tegen Noorwegen

Tegen Zweden werd gelijkgespeeld en Roemenië werd maar nipt verslagen. Van Kazachstan werd vervolgens wel weer met ruime cijfers gewonnen. Met 61-15 was er zelfs sprake van de grootste overwinning van de Nederlandse handbalsters ooit.

Nederland begon als regerend wereldkampioen aan het toernooi in Spanje, maar speelde wisselvallig. Het WK werd gestart met weinig verrassende overwinningen op Puerto Rico en Oezbekistan.

Eerder op de avond had Zweden gewonnen van Roemenië, waardoor Nederland naar de derde plaats in de poule zakte. Groepswinnaar Noorwegen en nummer twee Zweden kunnen zich opmaken voor de kwartfinales.

De Nederlandse handbalsters zijn in de groepsfase van het WK uitgeschakeld. De ploeg van bondscoach Monique Tijsterman verloor met 34-37 van Noorwegen, de nummer één van de wereld.

Oranje had een maximale voorsprong van liefst zes punten, maar na 12-6 in de eerste helft kwam Noorwegen terug. De Noorse doelvrouw, Silje Solberg, kwam beter in de wedstrijd en hield steeds meer Nederlandse doelpogingen tegen.

Inhaalrace

De inhaalrace van Noorwegen, de nummer één van de wereld, werd nog voor rust voltooid. Bij 17-17 was het weer gelijk en dat was ook direct de ruststand.

De Noorse vrouwen kwamen in de tweede helft voor het eerst op voorsprong. Oranje kwam niet meer zo makkelijk tot scoren als in de eerste helft, waardoor Noorwegen langzaam maar zeker verder weg liep.

In de slotfase lukte het Noorwegen met hangen en wurgen om een voorsprong van twee punten te consolideren. Onder anderen Inger Smits en Angela Malestein misten grote kansen, waardoor de Noren de overwinning over de streep trokken.