Amerikaanse turnsters treffen schikking met turnbond na misbruikschandaal

Enkele honderden Amerikaanse turnsters die slachtoffer werden van misbruik door teamarts Larry Nassar hebben een schikking getroffen met de Amerikaanse turnbond en het Amerikaans Olympisch Comité. De omvang van de schikking is 380 miljoen dollar, oftewel 340 miljoen euro.

De deal is bekendgemaakt in een rechtszitting in Minneapolis. Volgens een advocaat van meerdere slachtoffers is vijf jaar aan de schikking gewerkt.

Onder de turnsters zijn olympisch kampioenen Simone Biles, Alexandra Raisman en McKayla Maroney. Zij legden eerder dit jaar in een hoorzitting in de Senaat een verklaring af over het seksueel misbruik. De turnsters waren uitermate kritisch over het handelen van de turnbond, die er niet in slaagde om hen te beschermen tegen Nassar. De voormalige teamarts zit een levenslange gevangenisstraf uit.

Biles zei toen: "Ik zit hier omdat ik niet wil dat anderen dit meemaken":