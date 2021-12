Na 271 dagen zijn ze eruit, onderhandelaars bereiken akkoord nieuw kabinet

In een extra NOS Journaal licht verslaggever Xander van der Wulp dit toe:

Het onderhandelaarsakkoord gaat nu naar de verschillende fracties. Die zullen er morgen over spreken en als zij hun handtekening zetten, wordt het coalitieakkoord woensdag officieel gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het na lang onderhandelen eens geworden: er komt een nieuw kabinet van deze vier partijen. Dat heeft de woordvoerder van de informateurs Remkes en Koolmees meegedeeld. De fractievoorzitters zetten vanavond in een laatste overleg de puntjes op de i. Later vanavond komen ze naar buiten voor een korte toelichting.

Xander van der Wulp over het onderhandelaarsakkoord - NOS

Komende woensdag is het exact elf maanden geleden dat het voltallige kabinet-Rutte III aftrad vanwege de toeslagenaffaire, en negen maanden na de verkiezingen.

De kabinetsformatie is nu al de langste in de geschiedenis. Het vorige record stamt van vier jaar geleden, toen dezelfde partijen na 225 dagen een ploeg op het bordes wisten te krijgen.

Volgens ingewijden beslaat het akkoord minder dan 50 pagina's en is de titel ervan pas kort geleden bedacht. Hoe de titel luidt is nog onbekend. De afgelopen tijd is er wel al het een en ander van de plannen van de vier partijen uitgelekt.