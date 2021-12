Akkoord nieuw kabinet: 'Het had soms iets van een tangverlossing'

VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het na lang onderhandelen eens geworden: er komt een nieuw kabinet van deze vier partijen. De fractievoorzitters hebben in een laatste overleg de puntjes op de i gezet. Na afloop waren ze niet spraakzaam over de inhoud, maar ze zijn allemaal wel tevreden over het resultaat. "Het is een goed akkoord, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering", zei VVD-leider Mark Rutte, voordat hij wegbeende. "We gaan het bespreken met de fractie." Bekijk hier de uitgebreide reacties van de politici:

"Een heel mooi gebalanceerd akkoord", meende D66-voorvrouw Sigrid Kaag. "Een akkoord dat ik met plezier en hoop voorleg aan de fractie. Wij hebben altijd gezegd: we doen het goed of we doen het niet. Dat zal ook de weging zijn van de fractie." Ook CDA-leider Wopke Hoekstra toonde zich tevreden. "Ik ben heel blij dat we eruit zijn. Het heeft ook wel lang geduurd en soms had het iets van een tangverlossing." Gert-Jan Segers van de ChristenUnie was het meest spraakzaam. "Ik ben vooral opgelucht dat het erop zit." Het beeld van de tangverlossing herkent hij wel: "Er zit altijd pijn in." Hij hoopt dat het nieuwe kabinet voor een omslag zal zorgen, naar een meer dienstbare overheid voor de burgers. "Met een grotere openheid, en meer dualisme."

En nu? Het onderhandelaarsakkoord gaat nu naar de verschillende fracties. Die zullen er morgen over spreken en als zij hun handtekening zetten, wordt het coalitieakkoord woensdag officieel gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Na een debat zal VVD-leider Rutte naar alle waarschijnlijkheid worden aangesteld als formateur van zijn vierde kabinet. Dat zal vrijwel zeker niet voor Kerst op het bordes staan, maar begin januari. Komende woensdag is het exact elf maanden geleden dat het voltallige kabinet-Rutte III aftrad vanwege de toeslagenaffaire, en negen maanden na de verkiezingen. De kabinetsformatie is nu al de langste in de geschiedenis. Het vorige record stamt van vier jaar geleden, toen dezelfde partijen na 225 dagen een ploeg op het bordes wisten te krijgen.

Politiek verslaggever Ron Fresen: "Het heeft lang geduurd, maar vanaf het moment dat deze vier partijen serieus gingen praten - begin oktober- is het eigenlijk best snel en soepel gegaan. Er was toen ook wel het besef: als dit niet lukt, zijn nieuwe verkiezingen de enige mogelijkheid. Rutte IV wordt een kabinet dat vooral veel, heel veel geld gaat uitgeven om problemen op te lossen. Miljarden voor het klimaat, stikstof en de woningmarkt. Problemen die voor een deel ook zijn ontstaan onder eerdere kabinetten van deze premier. In die zin zou je ook kunnen spreken van een 'herstelkabinet'. Rutte heeft beloofd dat dit kabinet nieuw elan zou uitstralen en met een nieuwe bestuurscultuur komt. Wat daar van terechtkomt zullen we moeten afwachten."

Volgens ingewijden beslaat het akkoord minder dan 50 pagina's en is de titel ervan pas kort geleden bedacht. Hoe de titel luidt is nog onbekend. De afgelopen tijd is er wel al het een en ander van de plannen van de vier partijen uitgelekt.