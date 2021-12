Voormalige luchthaven Twenthe aangewezen voor noodopvang 500 asielzoekers

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol heeft de voormalige vliegbasis in Enschede aangewezen als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Op korte termijn worden er 500 asielzoekers opgevangen op het terrein, dat tegenwoordig Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie heet. Die mededeling deed burgemeester Bovens van Enschede vanmiddag in een raadsvergadering.

Volgens de burgemeester is hij zaterdagochtend door Broekers-Knol telefonisch benaderd. "Ik neem de aanvraag met gemengde gevoelens in ontvangst. Als democraat en lokaal bestuurder ben ik van mening dat lokale bestuursautonomie zich niet goed verhoudt tot dit zware instrument", zei hij in de vergadering. "Er moeten andere manieren zijn om dit te verwezenlijken. Anderzijds moet ik ook bekennen dat de nood hoog is."

Hoe de noodopvang eruit komt te zien is niet duidelijk. RTV Oost schrijft dat de locatie nu nog niet geschikt is voor de noodopvang van asielzoekers. Bovens zegt dat hij wacht op een brief van de staatssecretaris. "Er moet nog worden getimmerd en het is straks alle hens aan dek."

Het is de bedoeling dat er gedurende zes maanden noodopvang wordt geboden in de gebouwen op het voormalige vliegveld. Wanneer de eerste asielzoekers arriveren is op dit moment nog niet bekend.

Gorinchem

Vorige week werd bekend dat Broekers-Knol vijf gemeenten ging aanwijzen die verplicht asielzoekers moeten opvangen. Ze doet dat omdat er een acute noodsituatie dreigt, schreef ze aan de Tweede Kamer.

Enschede is nu de tweede gemeente waarvan bekend is geworden dat ze zijn aangewezen. De eerste was Gorinchem.