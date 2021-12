Discussie over Formule 1-regels: 'Situatie opgelost op meest sportieve manier'

"No Micky, no no Micky, that was so not right." Mercedes-teambaas Toto Wolff kon zijn wanhoop in de slotronde van de Grand Prix van Abu Dhabi over de boordradio richting wedstrijdleider Michael Masi niet verbloemen.

Wolff voelde dat zijn pupil Lewis Hamilton de strijd om de wereldtitel aan het verliezen was. En daar speelde Masi met zijn beslissingen een belangrijke rol in. De in maart 2019 aangetreden racedirecteur van de Formule 1 wilde het WK niet eindigen met een optocht achter de safety car, maar strijdend. Met alle gevolgen van dien.