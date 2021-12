Guus Til mist heenwedstrijd Feyenoord in achtste finales Conference League

In eerste instantie gaf de scheids geel, maar na hevig protest van de spelers van Slavia Praag bedacht scheidsrechter Mattias Gestranius zich en gaf hij de rode kaart. Veel deerde het de Rotterdammers niet, Dessers maakte in blessuretijd de 2-2 waardoor Feyenoord zich verzekerde van de groepswinst met zelfs nog één wedstrijd te gaan.

De middenvelder kreeg de rode kaart in Praag na een harde overtreding, waardoor Feyenoord al in de eerste helft met een man minder kwam te staan.

Feyenoord mist Guus Til in de eerste wedstrijd van de achtste finales van de UEFA Europa Conference League, het derde clubtoernooi in het Europese voetbal. Til is twee duels geschorst na zijn rode kaart in de groepswedstrijd tegen Slavia Praag, meldt Feyenoord op de eigen website.

Extra wedstrijd schorsing

Die wedstrijd, thuis tegen Maccabi Haifa (2-1 winst), zat Til al zijn eerste wedstrijd schorsing uit. Daar leek het bij te blijven, maar nu heeft de UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body daar een wedstrijd aan toegevoegd.

Daardoor mist Til dus ook de eerstvolgende Europese wedstrijd van Feyenoord, op 10 maart. Tegen wie dat is, is nog niet bekend. Maandagmiddag was de loting van de tussenronde van de achtste finales. Als groepswinnaar in de Conference League hoeft Feyenoord hier niet aan mee te doen, maar pas een ronde later in de achtste finales.