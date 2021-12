Basisscholen mogelijk toch eerder dicht door omikron

Maar vanwege omikron en de hoge besmettingscijfers is het OMT opnieuw om advies gevraagd. Daarover zei De Jonge vanmiddag dat het kabinet de afweging opnieuw moet maken. "Je wilt natuurlijk het liefst de scholen openhouden maar je zult telkens moeten handelen naar de situatie van dat moment." En die situatie is zeer zorgelijk, benadrukte De Jonge.

Vanwege de snelle opmars van de omikronvariant overweegt het demissionaire kabinet toch of de basisscholen eerder dicht moeten voor de kerstvakantie. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Het kabinet is er nog niet uit, morgen valt een besluit.

Politiek verslaggever Ron Fresen:

"Het wordt echt serieus overwogen op dit moment. Ze zijn er nog niet uit want het is een ingrijpende maatregel. Maar het OMT wijst het kabinet er al langer op dat je dit zou moeten doen, en met alle berichten over omikron kan het kabinet het dit keer niet negeren.

De redenering in kabinetskringen die je hoort is dat nu ingrijpen voorkomt dat er meer kinderen besmet de kerstvakantie ingaan en dan die besmetting met de feestdagen doorgeven aan familie. Maar het blijft lastig uit te leggen, de huidige cijfers gaan de goede kant op, maar daar is omikron nog niet in verwerkt."