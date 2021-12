Koopmans: omikron besmettelijker, huidige maatregelen mogelijk onvoldoende

De omikronvariant van het coronavirus is besmettelijker dan de deltavariant en kan in Nederland binnen enkele weken tot twee maanden dominant zijn. Dat zegt Marion Koopmans, viroloog van het Erasmus MC, op basis van haar eigen onderzoek en de resultaten uit Zuid-Afrikaanse, Duitse en Britse studies in een interview met de NOS.

Koopmans denkt dat de huidige coronamaatregelen onvoldoende zijn om de besmettingscijfers te laten blijven dalen, zodra de variant dominant is. "We moeten er nu rekening mee gaan houden dat ze niet voldoende zijn, daar is deze variant gewoon té besmettelijk voor."

De viroloog sluit dan ook niet uit dat strengere maatregelen nodig zijn. "Als omikron de nu nog dominante deltavariant verdringt verwacht je dat de maatregelen zoals we die nu hebben, minder effect hebben. Je zult dan iets moeten doen", zegt ze.

'Nog oppassen met het trekken van conclusies'

Een belangrijke vraag is nog of je nu minder, even of juist ernstiger ziek wordt als je besmet raakt met de omikronvariant. "Ik heb vanochtend nog contact gehad met mijn collega's in Zuid-Afrika, maar ook zij zeggen dat we nog moeten oppassen met het trekken van conclusies. Zij zien de opnames wel omhooggaan, maar ook de leeftijd verschuiven van de mensen die opgenomen worden. Het kan betekenen dat de variant niet milder is, maar we moeten dat nog verder bekijken."

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt inmiddels wel dat antistoffen tegen de omikronvariant minder goed werken, en dat de booster een deel van die tekorten opheft. Boosteren helpt dus. Koopmans: "De vraag is wel hoeveel bescherming er met die boosters blijft bestaan tegen ernstige ziekte. Dat lijkt er vooralsnog gunstig uit te zien, maar meer gegevens hierover verzamelen we met spoed."

Eerder vandaag maakte demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid bekend dat de boostercampagne in Nederland wederom wordt versneld. Volgens hem is dat nodig om de opmars van de omikronvariant te stuiten. Op welke manier het vaccinatieprogramma versneld wordt, wilde hij nog niet zeggen. "Het RIVM maakt op dit moment een plan van aanpak."