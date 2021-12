Celstraf voor Deense oud-minister voor scheiden jonge migrantenkoppels

De Deense oud-minister Inger Støjberg is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 dagen, omdat ze illegaal jonge echtparen uit elkaar liet halen die asiel hadden aangevraagd. "Het probleem is dat deze voormalig minister de wet bewust naast zich heeft neergelegd", zegt correspondent Rolien Creton.

Støjberg, van de rechts-liberale partij Venstre, was van 2015 tot 2019 als minister van Immigratie verantwoordelijk voor het migratiebeleid, dat zeer streng was. In die tijd gaf ze opdracht tot het scheiden van zeker 23 echtparen van wie de vrouwen jonger waren dan 18 jaar. Ze moesten in aparte asielcentra wonen. Volgens Støjberg ging het om kindbruiden en was dit "de enige humane en politieke actie die ze kon nemen tegen gedwongen kindhuwelijken".

Maar volgens critici was het leeftijdsverschil tussen de stellen klein. De tienermeisjes zeiden te hebben ingestemd met het huwelijk, en hun partners waren veelal jongens en mannen tussen de 15 en 30 jaar oud. Ook hadden enkele stellen al kinderen of verwachtten ze een baby.

Steeds meer kritiek

Volgens correspondent Creton is het heel uitzonderlijk dat de oud-minister een gevangenisstraf krijgt. Het gaat er volgens haar in deze rechtszaak om dat er in het beleid van Støjberg geen uitzondering mogelijk was. "En dat is tegen de wet", zegt Creton. "Het moet namelijk per geval worden beoordeeld. Er kwam ook steeds meer kritiek in Denemarken op dit beleid. Om die reden werd het beleid na ruim een half jaar ook weer afgeblazen."

Støjberg verwachtte te worden vrijgesproken, maar een speciale rechtbank oordeelde dat ze het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geschonden. Daarmee onderschrijft de rechtbank de conclusies van de nationale ombudsman en een speciale parlementaire commissie die de gedwongen scheidingen eerder dit jaar onderzochten.

"Het waren 26 rechters van het Hooggerechtshof die het opvallend met elkaar eens waren", zegt Creton. "Volgens hen wist Støjberg heel goed dat dit niet volgens de wet kon. Ze is er door topambtenaren en juristen bij het ministerie vele malen op gewezen."

Støjberg sloeg de adviezen echter in de wind. "In die zin ging deze rechtszaak niet echt over kindbruiden, want dat wil niemand, maar over een minister die bewust de wet negeerde. Dat weegt in Denemarken erg zwaar." De oud-minister ontkent dat ze haar topambtenaren onder druk heeft gezet om de wet te schenden.

Onbewoond eiland

Vanaf 2009 bekleedde Støjberg verschillende ministersposten in kabinetten van toenmalig premier Lars Løkke Rasmussen. Vooral in haar periode als minister van Immigratie en Integratie toonde Støjberg zich een hardliner. Onder haar bewind zijn meer dan honderd aanscherpingen van de immigratieregels doorgevoerd, zoals het moeilijk maken van gezinshereniging.

Ook bedacht ze plannen om asielzoekers te weren. "Ze liet bijvoorbeeld advertenties in Libanese kranten plaatsen om vooral niet naar Denemarken te komen", zegt Creton. "Zij was ook degene die bedacht dat uitgeprocedeerde criminele asielzoekers naar een onbewoond eiland moesten. Dat is nooit wat geworden."

Volgens Creton staat Støjberg bekend als een politicus die de grenzen opzoekt en zijn de Denen verdeeld over haar straf. "Maar ik denk dat voor- en tegenstanders wel verrast zijn dat ze zo'n zware straf heeft gekregen." Støjberg kan niet in hoger beroep tegen de uitspraak en moet de straf dus uitzitten.