Trainer NAC geopereerd aan tumor: 'Gelukkig waren we er vroeg bij'

De reden dat NAC-trainer Edwin de Graaf eind november ontbrak bij het treffen tegen Helmond Sport is een operatie daags voor de wedstrijd. Bij De Graaf werd recent een tumor ontdekt, waarvoor hij onder het mes is gegaan.

"Gelukkig waren we er vroeg bij en is het goed te behandelen", vertelt De Graaf op de website van NAC. "Ik voel me dan ook niet ziek. De enige last die ik heb, is van de operatiewond."

"Nu is het even afwachten hoe het er verder uit komt te zien. Momenteel is er nog geen concreet behandelplan. Wanneer en hoeveel ik afwezig zal zijn in de nabije toekomst is dus nog niet bekend. Het klinkt misschien gek, maar de focus moeten we vooral op het voetbal houden."

De Graaf is sinds deze zomer trainer in Breda. NAC staat momenteel negende in de eerste divisie, een plek die aan het einde van het seizoen net geen recht geeft op play-offs om promotie naar de eredivisie.