Ultieme Formule 1-apotheose: 'Gerechtigheid over het hele seizoen'

Na een seizoen vol confrontaties en verwijten over en weer kwam er een gisteren een einde aan het meest spectaculaire Formule 1-seizoen sinds tijden. Max Verstappen versloeg zijn rivaal Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi en pakte zo de wereldtitel. En geheel in stijl van dit seizoen, ging dat niet zonder de nodige discussie.

In de NOS Formule 1-podcast laat oud-coureur Jan Lammers een dag na de race zijn gedachten nog eens gaan over een incident uit de eerste ronde. "We hadden gelijk al de confrontatie waarbij Max Hamilton aan de binnenkant bijna voorbij was. Dat was perfect. Maar toen Lewis ineens die bocht afsneed en gelijk twee seconden voorsprong pakte en dat daar niks mee gebeurde, toen dacht je wel even van: wat is hier nou aan de hand?"

Absurd onrechtvaardig

"Dat was zo absurd onrechtvaardig", vervolgt Lammers. "Ik was met stomheid geslagen dat het al zo controversieel begon. Als je dan het eindresultaat ziet, dan kun je wel zeggen: dit is gewoon gerechtigheid over het hele seizoen bekeken."