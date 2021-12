Denk-leider Azarkan ging na positieve coronatest toch naar Kamerdebat

Farid Azarkan, partijleider en fractievoorzitter van Denk, heeft in maart van dit jaar de coronaregels geschonden. Azarkan was positief getest maar ging desondanks naar de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Ook nam hij deel aan het daaropvolgende debat over de positie van demissionair premier Mark Rutte. Azarkan negeerde daarmee de toen geldende coronaregels, die voorschreven dat hij tien dagen in quarantaine moest of na vijf dagen opnieuw een test moest doen. Hij ging al na drie dagen naar de Kamer. Dat blijkt uit WhatsAppgesprekken tussen de fractieleden van Denk en een medewerker, die Nieuwsuur in bezit heeft. Verschillende bronnen bevestigen het. Denk zegt dat de partij "vanwege de privacy en de veiligheid van onze Kamerleden nooit commentaar geeft op medische gegevens". "Wel kunt u ervan verzekerd zijn dat we altijd verantwoord handelen conform consultaties met huisarts en de GGD." De GGD laat desgevraagd weten dat in die tijd het advies gold om minimaal vijf dagen in quarantaine te gaan, ook als iemand geen klachten had.

Quote Kabinet gaat onverantwoord om met coronaregels. WhatsApp Farid Azarkan

Afgelopen anderhalf jaar hadden meer politici moeite met het naleven van de coronaregels. Zo moest minister Ferd Grapperhaus (Justitie) excuses aanbieden nadat op zijn huwelijk de anderhalvemeterregel niet altijd was aangehouden. En Forum voor Democratie-fractievoorzitter Thierry Baudet kwam in het nieuws omdat hij coronagerelateerde klachten had, maar zich niet liet testen. Voormalig minister Ank Bijleveld (Defensie) kreeg kritiek omdat zij vorig jaar met Kerst een kerkdienst bezocht, nadat het kabinet had opgeroepen die online te volgen. Besmettingshaard Verschillende bronnen bevestigen dat er direct na de verkiezingen van 17 maart binnen Denk een corona-uitbraak was. Nederland zat toen midden in de derde golf van de coronacrisis, met een gedeeltelijke lockdown met een avondklok, gesloten horeca en hoger onderwijs en winkelen alleen op afspraak. Na de verkiezingen kreeg Denk in de exitpoll in eerste instantie twee zetels, maar de dag na de verkiezingen werden dat er toch drie. De partij vierde dat met een klein feest, waarna veel medewerkers van Denk besmet raakten.

Quote Ik voel me kiplekker. Gisteren getest en positief. WhatsApp Farid Azarkan