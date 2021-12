Gevel woontoren Eindhoven brokkelt af, bewoners stappen naar rechter

Van de 96 meter hoge woontoren De Regent in het centrum van Eindhoven brokkelen stukjes steen af. "Het is een behoorlijk serieus probleem", zegt Roland Verbrugge van het bouwkundig constructief ingenieursbureau Krekon, dat de gevel heeft onderzocht. De vereniging van eigenaars van De Regent stapt naar de rechter om alle kosten te verhalen bij de bouwer.

Bijna twee jaar geleden werd het probleem met de gevel opgemerkt. De toren zelf staat niet op instorten, maar de vallende stukjes baksteen vormen een gevaar. Verbrugge: "Als je dat bij deze valhoogte op je hoofd krijgt overleef je het niet."

Tot nu toe hebben de bewoners zo'n 1 miljoen euro moeten betalen om het gebied rond de woontoren veilig te maken. Er zijn hekken geplaatst, crashdecks vangen het vallende puin op en daarvoor zijn ook netten aan de gevel gehangen. "Alle eigenaren van de 110 woningen hebben meebetaald", vertelt bewoner Kristel van Haaren. Zij woont sinds 2008 in De Regent.

Zware bouwfouten

De kosten voor de veiligheid en voor de renovatie willen de bewoners verhalen bij bouwbedrijf Pennings en bij bouwgroep BAM, waar Pennings onderdeel van is. Van Haaren: "Pennings en BAM zijn meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek, maar daar gaan ze niet op in. We zijn er klaar mee."

Voorzitter Thom Hanselaar van de VvE De Regent onderschrijft haar woorden: "We worden aan ons lot overgelaten door Pennings en BAM, zonder ook maar enige vorm van verantwoordelijkheid voor de door hen veroorzaakte problemen. Het interesseert ze totaal niet, dat hier door zware bouwfouten een onveilige situatie in de binnenstad van Eindhoven is ontstaan."

Bouwbedrijf Pennings wil niet reageren op de rechtszaak. BAM was niet bereikbaar voor commentaar.

Kinderschoenen

Ingenieursbureau Krekon schat de renovatiekosten op 10 miljoen euro. Dat komt neer op 50.000 à 150.000 euro per woning, afhankelijk van de grootte van het appartement. Directeur Verbrugge: "De verjaringstermijn voor dit soort schade ligt op maximaal twintig jaar. De woontoren is in 1999 opgeleverd, dat maakt het voor de bewoners spannend. Het is kantje boord." Alle gevelstenen moeten vernieuwd worden. Naar verwachting zal de renovatie een jaar duren.

Verbrugge constateert vaker bouwfouten bij hoogbouw. "Twintig jaar geleden stond hoogbouw in ons land in de kinderschoenen. Alle fouten die gemaakt konden worden zijn toen gemaakt." Als voorbeeld noemt hij het provinciegebouw in Den Bosch, dat te maken kreeg met betonschade. Verder vielen in Leeuwarden tijdens een storm zware marmeren platen van de Achmeatoren.