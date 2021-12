PSV stuit op Maccabi Tel Aviv in tussenronde Conference League, Vitesse loot Rapid

PSV stuit op het Israëlische Maccabi Tel Aviv in de tussenronde van de Conference League. Blijken de Eindhovenaren over twee duels de sterkste, dan voegt PSV zich bij Feyenoord en AZ in de achtste finales van het derde Europese clubtoernooi.

Vitesse is nog in afwachting van een besluit van de UEFA over de afgelaste wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais. Mocht dat in het voordeel van de Arnhemmers uitvallen, dan wacht in de tussenronde Rapid Wien.