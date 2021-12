Spektakel van Bahrein tot Abu Dhabi: de belangrijkste momenten van het F1-seizoen

Jarenlang kijken Formule 1-fans ernaar uit: een écht titelgevecht, spanning tot aan het einde van het seizoen. Max Verstappen slaagt er in zijn zevende Formule 1-seizoen in een einde te maken aan de dominantie van Lewis Hamilton en Mercedes. En hoe, mooier kan het niet. De beslissing valt pas in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race. Een historisch sportmoment, dat wordt voorafgegaan door een zeldzaam spannend seizoen. Een overzicht. Van Bahrein tot Abu Dhabi. Al tijdens de testdagen in Bahrein wordt duidelijk dat de verschillen kleiner zullen zijn dan ooit. Het vernieuwde regelement, dat de sport een nieuwe impuls moet geven, wordt door de coronacrisis met een jaar uitgesteld. Daardoor hebben de teams de hele winter verder kunnen sleutelen aan de auto van 2020. Mercedes is van meet af aan niet langer oppermachtig. Problemen met de versnellingsbank van Valtteri Bottas kosten Mercedes kostbare trainingstijd, een zeldzame tegenslag en eerste teken aan de wand. Het titelgevecht tussen de koning en de kroonprins lijkt er na jaren van valse hoop nu echt te komen. 28 maart - race 1/22 - Bahrein De openingsrace is vanwege corona niet in Australië, maar in Bahrein. En daar wordt meteen de toon gezet. De keuze voor de banden en de bijbehorende strategie bij de twee pitstops maken het verschil en zorgen voor een spannende finale.

Verstappen en Hamilton proosten op de eerste race met rozenwater - Pro Shots

Red Bull laat Verstappen tot twee keer toe ná Hamilton naar binnen komen, waardoor Verstappen in de slotfase van de race op nieuwere - en dus snellere - banden op jacht gaat naar Hamilton. Drie ronden voor het einde slaagt hij erin om de Brit voorbij te gaan. Maar omdat Verstappen daarbij buiten de baan raakt, geeft hij de eerste positie terug en moet hij de overwinning aan Hamilton laten. 23 mei - race 5/22 - Monaco Hamilton is het seizoen iets beter begonnen dan Verstappen, maar de verschillen zijn minimaal. Op het klassieke stratencircuit in Monaco pakt Verstappen als eerste Nederlander ooit de leiding in het WK-klassement van de Formule 1. Door een rampweekend bij Mercedes - het team slaagt er niet in de rechtervoorband van Valtteri Bottas te vervangen en verrekent zich bij een pitstop van Hamilton - kan Verstappen onbedreigd naar de zege rijden. 6 juni - race 6/22 - Azerbeidzjan Ook in Azerbeidzjan lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen, tot hij enkele ronden voor het einde crasht door een klapband. Gefrustreerd trapt hij tegen zijn bolide. Hamilton krijgt een gouden kans een slag te slaan in de WK-stand, maar weet niet te profiteren. Bij de herstart maakt de Brit een remfout. Hij schiet rechtdoor en in plaats van een zekere overwinning, blijft ook hij puntloos.

6 juni - race 6/22 - Klapband voor Verstappen tijdens de race in Bakoe, Hamilton profiteert niet - Getty Images

20 juni - race 7/22 - Frankrijk Verstappen start van poleposition, maar raakt in de eerste bocht al de leiding kwijt. Hamilton gaat hem voorbij, maar de Limburger blijft dankzij wat kunst- en vliegwerk in het spoor van de Brit. Na de eerste pitstops van de twee kemphanen neemt Verstappen de leiding weer over, maar hij heeft grote moeite die te behouden. Zijn team verandert van tactiek en Verstappen gaat als enige over op de snellere gele banden. In eerste instantie raakt hij op achterstand, maar Verstappen neemt in de voorlaatste ronde de koppositie toch weer over en wint de race. 18 juli - race 10/22 - Groot-Brittannië Op Silverstone krijgt Verstappen een harde klap te verduren. Letterlijk en figuurlijk. Hij start vanaf pole, maar raakt vanaf de eerste bocht in een hevig gevecht met Hamilton verwikkeld. Na een paar vergeefse inhaalmanoeuvres van de Brit raken de twee elkaar bij een volgende poging van Hamilton. Verstappen vliegt hard uit de bocht, klapt op volle snelheid in de bandenstapel en moet onderzocht worden in het ziekenhuis. Hamilton krijgt een tijdstraf van tien seconden, maar wint de race wel. Hij nadert Verstappen tot op acht punten in het WK-klassement. 5 september - race 13/22 - Nederland De thuisrace van Max Verstappen wordt niets minder dan een oranjefeest. Zaterdagmiddag pakt Verstappen pole, zondagmiddag kan Hamilton hem eigenlijk geen moment bedreigen. Afgetekend wint de thuisfavoriet in de duinen. In Hongarije was Verstappen na een chaotische race de leiding in het klassement kwijtgeraakt. Na de zomerstop werden daarna in België slechts halve punten uitgedeeld omdat de race door onophoudelijke regenval vroegtijdig werd gestaakt. In Zandvoort is het oranje boven. Ruim zeventigduizend uitzinnige fans zien Verstappen de eerste plek heroveren.

5 september - race 13/22 - Max Verstappen voor een volle tribune op het circuit van Zandvoort - ANP

7 november - race 18/22 - Mexico De herfst begint onstuimig voor de titelfavorieten. Net als op Silverstone vallen Verstappen en Hamilton in Monza beiden uit na een onderlinge crash. In Mexico-Stad kent Verstappen een vliegende start. Al in de eerste bocht glipt hij langs Hamilton en de van poleposition gestarte Bottas. De Nederlander krijgt daarmee meteen het publiek op de banken en het feest wordt nog groter als ook zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez, vanwege de pitstops, zeven rondes op kop kan rijden. Verstappen dicteert de race van het begin tot het eind, wint voor Hamilton en breidt zijn voorsprong in de WK-stand uit tot negentien punten. 5 december - race 21/22 - Saudi-Arabië Hamilton heeft intussen zowel de Grand Prix van Brazilië als van Qatar gewonnen en staat voorafgaand aan de race in Djedda in het WK-klassement nog maar acht punten achter op Verstappen. De Nederlander kan wereldkampioen worden, maar dan moeten wel alle sterren goed staan. En die staan verkeerd. De race zit vol incidenten, met als climax het moment dat Hamilton Verstappen van achteren aanrijdt. De Nederlander beweert later dat hij de Brit de eerste positie wilde teruggeven vanwege een eerder incident, terwijl Hamilton claimt niet te begrijpen waarom Verstappen plots hard afremde. Het incident wordt uitgebreid onderzocht en uiteindelijk krijgt Verstappen een tijdstraf van tien seconden. Het verandert niets aan de uitslag: Hamilton eerste, Verstappen tweede. In het klassement hebben beide coureurs 369,5 punten. 12 december - race 22/22 - Abu Dhabi Het seizoen krijgt de apotheose waar iedere Formule 1-liefhebber van droom. De twee kemphanen staan gelijk in punten, maar Verstappen heeft wel een grand prix meer gewonnen. Dat betekent dat hij kampioen is als beiden geen punten pakken. Verstappen verrast in de kwalificatie met het behalen van poleposition, maar Hamilton heeft op het moment suprême een betere start en pakt de leiding in de race. Die houdt hij in handen, tot aan de allerlaatste ronde. De Brit heeft een flinke voorsprong, maar door een safety car na een crash van Nicholas Latifi komt Verstappen weer pal achter hem. De Nederlander, die één keer vaker dan de Brit de pitstraat is ingegaan en daardoor snellere banden heeft, plaatst de beslissende inhaalmanoeuvre. Verstappen op één, Hamilton op twee. De Red Bull komt als eerste over de streep in Abu Dhabi: Max is wereldkampioen, als eerste Nederlander ooit.

Vreugde bij wereldkampioen Max Verstappen - AFP