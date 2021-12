Ajax in de rebound gekoppeld aan Benfica, loting moest opnieuw door fout UEFA

Ajax treft Benfica in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers werden in eerste instantie gekoppeld aan Internazionale, maar de loting moest in zijn geheel worden overgedaan omdat de UEFA een fout had gemaakt.

Door een "technische storing met een externe dienstverlener" werd Manchester United aan Villarreal gekoppeld, terwijl beide ploegen ook al bij elkaar in de groep hadden gezeten. Vervolgens ontbrak het balletje van United toen de tegenstander van Atlético Madrid werd geloot.

De loting werd ongeldig verklaard en alle clubs gingen opnieuw de koker in. In de rebound werd Ajax dus gekoppeld aan Benfica, dat in eerste instantie Real Madrid had geloot. De eerste wedstrijd is op 15, 16, 22 of 23 februari in Portugal, de return vindt op 8, 9, 15 of 16 maart plaats in de Johan Cruijff Arena.