Duitse Mazda zeer waarschijnlijk betrokken bij dodelijke aanrijding Tamar

De Mazda die door de politie in beslag is genomen in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken, was zeer waarschijnlijk bij de aanrijding betrokken. Dat blijkt uit onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut. Het gaat om een auto met een Duits kenteken.

Het meisje werd eind vorige maand door agenten dood gevonden in de berm langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. De politie stelde op basis van remsporen en verwondingen op haar lichaam vast dat een aanrijding haar hoogstwaarschijnlijk fataal was geworden.

Twee weken terug deed de politie een oproep om uit te kijken naar de auto. Dat leverde honderden tips op. Naar aanleiding van die tips werd de Mazda gevonden in Duitsland. De politie weet wie de eigenaar is, maar het is nog niet bekend of die achter het stuur zat toen het ongeval gebeurde.

Op camerabeelden die de politie publiceerde is te zien dat de auto in de nacht dat het meisje overleed in Marken rondreed: