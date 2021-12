De uitzending van 13 december

Geen versoepelingen

Het kabinet zal de huidige coronamaatregelen tot zeker begin volgend jaar verlengen. Dat is volgens bronnen de uitkomst van overleg op het Catshuis van experts en een deel van het demissionaire kabinet. Dat betekent dat tot minstens begin januari onder meer de horeca en niet-essentiële winkels moeten sluiten om 17.00 uur. Ook sporten in sportscholen of in verenigingsverband blijft na 17.00 uur verboden. Te gast is OMT-lid en arts-microbioloog Marc Bonten. Hij is voorstander van juist nog strengere maatregelen voor de komende weken. "Als je dat in het nieuwe jaar gaat doen ben je te laat."