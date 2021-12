Ajax tegen Inter, maar loting Champions League moet wellicht over door fout

Korte tijd nadat de loting had plaatsgevonden, maakte de UEFA bekend dat de clubs opnieuw in de koker gaan . De Europese voetbalbond sprak van een 'technisch probleem', dat ertoe leidde dat Manchester United aan Villarreal werd gekoppeld, hoewel beide clubs ook bij elkaar in de groep hadden gezeten.

Ajax neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Internazionale. Bij de loting in het Zwitserse Nyon waren de Amsterdammers als groepswinnaar geplaatst, daarom spelen ze eerst een uitwedstrijd.

Of de loting blijft staan is overigens nog niet zeker. Manchester United werd namelijk eerst aan Villarreal gekoppeld, maar dat kon niet, omdat de twee ploegen bij elkaar in de groepsfase zaten. De vraag is nu of de loting niet opnieuw verricht moet worden omdat het balletje van United vervolgens niet in de koker zou hebben gezeten toen Atlético uit de koker kwam.

De heenduels staan op 15, 16, 22 en 23 februari op het programma. De returns vinden op 8, 9, 15 en 16 maart plaats.

Internazionale eindigde in de Champions League-groepsfase als tweede achter Real Madrid, met vijf punten achterstand op de Spanjaarden. De Italiaanse topclub, waar Stefan de Vrij en Denzel Dumfries onder contract staan, nam zondag in de Serie A de koppositie over van stadsgenoot AC Milan.

Ajax eindigde in de groepsfase overtuigend als eerste. Niet eerder slaagde een Nederlandse club erin om met zes zeges de eerste ronde van de Champions League door te komen.