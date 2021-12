Ajax loot Internazionale in achtste finales van de Champions League

Internazionale eindigde in de Champions League-groepsfase als tweede met vijf punten achterstand op Real Madrid. De Italiaanse topclub, waar Stefan de Vrij en Denzel Dumfries onder contract staan, nam zondag in de Serie A de koppositie over van stadgenoot AC Milan .

Ajax neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Internazionale. Bij de loting in het Zwitserse Nyon waren de Amsterdammers als groepswinnaar geplaatst en daarom spelen ze eerst een uitwedstrijd.

De UEFA heeft de regel dat uitdoelpunten dubbel tellen bij een gelijke stand voor dit seizoen geschrapt. Er zal bij een gelijke eindstand in Europese clubcompetities een verlenging komen en als dat nodig is strafschoppen.

Ajax eindigde in de groepsfase overtuigend als eerste. Niet eerder slaagde een Nederlandse club erin om met zes zeges de eerste ronde van de Champions League door te komen.

Ajax en Internazionale speelden vijf keer eerder tegen elkaar in de Champions League (voorheen Europa Cup I). Ajax won een keer van Internazionale in de finale van 1972. Daarna waren de Italianen in de groepsfase van 2002 twee keer te sterk (1-0 en 1-2) en in 2006 schakelde Internazionale Ajax uit in de achtste finales (2-2 en 1-0).

Messi tegen Ronaldo

De loting leverde verder een clash op tussen de grootmachten Manchester United en Paris Saint-Germain. Dat betekent ook dat de eeuwige rivalen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo tegenover elkaar komen te staan.

Overigens werd Manchester United eerst aan Villarreal gekoppeld, maar dat bleek niet te kloppen. United en Villarreal zaten bij elkaar in de groepsfase en konden dus niet tegen elkaar loten.

Hieronder zie je de volledige loting van de achtste finales van de Champions League.