Liesbeth List krijgt herdenkingsmunt, 'eerbetoon aan grande dame'

De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een herdenkingsmunt geslagen voor Liesbeth List. Het is een "ode aan een legendarische Nederlandse artiest", die een carrière had van meer dan 55 jaar.

Er zijn er 4000 van geslagen, de munt kost 10 euro. Op de voorkant staat het portret van Liesbeth List, op de keerzijde staat de zangeres in silhouet, met op de achtergrond het reliëf van een grammofoonplaat.

Liesbeth List overleed op 25 maart 2020. Gisteren zou ze 80 jaar zijn geworden. Om de grande dame te eren, schrijft de Koninklijke Nederlandse Munt, is deze speciale uitgifte gemaakt.

De penning zit in een coincard met afbeeldingen van lp-hoezen van haar belangrijkste opnames, die vaak in de prijzen vielen (goud en platina).

Ramses Shaffy

In 1962 kwam ze voor het eerst op televisie met een optreden in een talentenshow. Grote bekendheid kreeg ze in de jaren 60 met het theaterprogramma Shaffy Chantant, waarin de basis werd gelegd voor een levenslange muzikale samenwerking en vriendschap met Ramses Shaffy.

Liesbeth List trad ook op met artiesten als Charles Aznavour en Gilbert Bécaud. Ook maakte ze naam als actrice, onder meer met haar rol van Edith Piaf in de musical Piaf.