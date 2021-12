Spelletje Regenwormen geheim wapen viermansbob: 'Prima voor teamgeest'

Bekijk hieronder een reportage over de viermansbob bij de wereldbeker van afgelopen weekeinde in Winterberg.

"Prima voor de teamgeest", zegt de 35-jarige De Bruin. "Je bent bij elkaar in de buurt en met elkaar bezig. Je wordt gedwongen om elkaar recht in de ogen te kijken. Want laten we eerlijk zijn: het zijn heel rare spelletjes die we spelen."

Zoeken De Bruin en zijn kompanen Dennis Veenker, Stefan Huis in 't Veld en Jelen Franjic elkaar tussen de trainingen op, dan gebeurt dat niet langer starend naar vier oplichtende beeldschermpjes. In plaats van zwijgend in een stoel te hangen, zitten ze aan tafel en dagen ze elkaar luidruchtig uit.

Telefoons uit, spelletjes op tafel. In de viermansbob van Ivo de Bruin draait het op de lange weg die over 52 dagen moet eindigen in Peking niet langer om het positioneren op sociale media. Nee, het zijn gezelschapsspellen als Expoding Kittens en Regenwormen die moeten bijdragen aan het verwezenlijken van de olympische droom.

Ze waren goed, maar niet goed genoeg, zegt De Bruin. "Volgens de internationale normen hebben we toen beide keren aan de olympische toelatingsnorm voldaan. Alleen konden we niet voldoen aan de eis van NOC*NSF."

Door die sessies, zegt De Bruin, heeft hij eindelijk de beschikking over een team, waar in de aanloop naar de Winterspelen van Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018 vier individuen een 280 kilogram zware slee het ijskanaal induwden.

"We zijn aan het einde van het afgelopen seizoen begonnen met één-op-één-gesprekken. Daarna zijn we verdergegaan met sessies waarbij de hele ploeg aanwezig is. We bespreken daar werkelijk alles en zijn honderd procent eerlijk naar elkaar toe. Hoe voelt iedereen zich? Wat ging er goed in de trainingen? Waar kunnen we verbeteren? Dat soort zaken."

De piloot kreeg de aanbeveling om elkaar op deze wijze op te zoeken van Marco Hoogerland, een sportpsycholoog die verbonden is aan de bobsleebond en eerder ook met turner Yuri van Gelder werkte. "Het is heel verleidelijk om op internet aan de buitenwereld te laten zien wat mensen willen zien", zegt De Bruin. "Maar het is beter om onderling over je gevoelens te praten."

De start, dit seizoen de achilleshiel van de ploeg, moet de komende maand worden verbeterd. Het was de reden waarom het kwartet afgelopen weekeinde, tijdens de wereldbekers in het Duitse Winterberg, bleef steken op een elfde en een achttiende plaats. Na vijf van de acht wereldbekers staat de Nederlandse bob zestiende.

De Bruin, type onverbeterlijke optimist, is er om die reden heilig van overtuigd dat driemaal scheepsrecht is. "Dat kan niet anders, het is een optelsom van al het werk dat we de afgelopen maanden gedaan hebben. We kunnen bovendien al het materiaal aanschaffen dat we nodig hebben. En dat is weleens anders geweest. De tijd dat we uit geldgebrek noodgedwongen in Airbnb's sliepen, onze eigen boodschappen deden en zelf moesten koken ligt gelukkig achter ons."

"Als we bij de start nog wat winst kunnen boeken, moeten we dit seizoen één keer bij de eerste acht kunnen eindigen en daarmee zo goed als zeker een olympisch ticket kunnen pakken. Qua snelheid in de baan doen we namelijk voor weinig teams onder", meent De Bruin.

15 en 16 januari 2022 is het weekeinde dat met rood is omcirkeld in zijn agenda. Dan vindt in Sankt Moritz een wereldbekerweekend plaats op de baan die De Bruin het best ligt. Het is om die reden de race waar De Bruin al zijn kaarten op heeft gezet. "Daar moet het gebeuren."

Hoe dat gaat lukken? Nou, eigenlijk is het heel simpel, zegt de Bruin. "Als team moeten we hard duwen en ik mag geen fouten maken."

Verder is het een kwestie van de vingers gekruist houden. "We moeten ook een klein beetje geluk hebben. Als het eindelijk een keertje allemaal meezit, kunnen we de Olympische Spelen halen. Echt waar."