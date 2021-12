Zelfs voor cruciale clash handbalsters gaat het over Max: 'Die man is niet te doen'

Het is erop of eronder voor de handbalsters: bij een nederlaag tegen Noorwegen kunnen ze naar huis, winst en een gelijkspel betekenen een plek in de kwartfinales van het WK. Zijn er dan nog lessen te trekken uit wat er zondag in Abu Dhabi gebeurde, in een vergelijkbaar 'do or die'-scenario?

"Nou ja, hij had een wonder nodig. Misschien wij ook wel", grapt Estavana Polman, die de alles of niets-wedstrijd van Max Verstappen in de Verenigde Arabische Emiraten uiteraard ook gevolgd heeft. "Wat een... fenomenaal. Die man is toch niet te doen?! Dit is toch zo knap, ik vind dit echt bizar goed."

Spraakwaterval Polman zag Verstappen in de allerlaatste ronde van het Formule 1-seizoen de wereldtitel voor zich opeisen. "Wat hij doet is buiten zinnen. En dikverdiend, hè. Na het jaar dat hij gehad heeft. Ik hoop dat hij vet heeft gefeest, niet meer op zijn benen kon staan."

"En wij moeten daar nog even mee wachten", vervolgt Polman. Nog een weekje, als alles goed gaat. Zondag staat de finale van het WK handbal op het menu.