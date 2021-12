Werkgevers willen bij economische schok loonsverhoging kunnen terugdraaien

Werkgeversorganisaties willen dat de lonen 'mee-ademen' met de economie. Het is een van de zaken waar zij op inzetten in de cao-onderhandelingen aankomend jaar. Dat staat in de arbeidsvoorwaardennota van werkgeversverenigingen AWVN, MKB Nederland en VNO NCW.

Volgens de werkgevers zouden werknemers meer moeten meedelen in de winst, en zouden afgesproken loonstijgingen tijdelijk moeten kunnen worden teruggetrokken in het geval van een economische schok. Vakbond FNV noemt het voorstel "ronduit asociaal".

'Krapte aanpakken'

De kern van de de inzet van werkgevers aankomend jaar is de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken, zegt werkgeversvereniging AWVN. Daar hoort volgens hen een goed loon bij en ook moeten werknemers, waar mogelijk, kunnen meeprofiteren van de winst.

"En als we dan echt een keer in een crisissituatie terechtkomen", zegt algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN in het NOS Radio 1 Journaal, "laten we elkaar dan ook de ruimte geven om met elkaar opnieuw in gesprek te gaan." Als voorbeeld van zo'n crisissituatie noemt Puts een hele diepe lockdown voor een paar maanden.

Volgens vicevoorzitter van FNV Zakaria Boufangacha, die de woorden "ronduit asociaal" in de mond neemt, wordt het ondernemersrisico afgewenteld op werknemers als toegezegde loonsverhogingen worden ingetrokken. Dat afwentelen gebeurt nu al, zegt de vakbond, doordat goed draaiende ondernemingen vaker zijn gaan kiezen voor flexwerkers en zelfstandigen, om zo de arbeidskosten goedkoop en flexibel te houden.

Lonen laten meestijgen met inflatie

De vakbond zet in hun onderhandelingen juist in op automatische prijscompensatie: de lonen stijgen dan automatisch mee met de inflatie. In november kwam die inflatie uit op het hoogste niveau in 40 jaar. AWVN wijst in een reactie op het risico van een loon-prijs-spiraal. Als de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, stijgen daardoor de kosten voor bedrijven nog meer waardoor bedrijven de prijzen opnieuw moeten verhogen. Dat kan inflatie juist in de hand werken, zeggen zij.

Volgens vakbond FNV is het juist een manier om de lonen mee te laten bewegen met de economische ontwikkeling. "Precies wat werkgevers willen", schrijft de vakbond in een reactie.

Dit jaar zijn er tot dusverre 392 cao-akkoorden gesloten voor 3,71 miljoen werknemers, laat AWVN weten. De gemiddelde loonstijging in 2021 ligt op 1,92 procent.