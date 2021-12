Zeven doden na gasexplosie op Sicilië: nog vier lichamen geborgen

Het dodental van de gasexplosie dit weekend op Sicilië is opgelopen naar zeven. Reddingswerkers hebben in het stadje Ravanusa nog eens vier doden geborgen. Er worden nog twee mensen vermist.

Zaterdagavond stortte in het zuiden van Sicilië drie huizen in na een explosie. Het was al duidelijk dat daarbij drie mensen om het leven kwamen. De explosie werd waarschijnlijk veroorzaakt door een lek in een gasleiding.

Na dertig uur onafgebroken werken, werden de lichamen van vier van de zes vermisten geïdentificeerd. Dat laat de brandweer maandagochtend weten via Twitter.