Winst curlers op OKT na oponthoud door kapotte ijsmachine

De Nederlandse curlers hebben zondag op het olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden de eerste overwinning geboekt. De ploeg van skip Wouter Gösgens won na een extra end van Duitsland: 6-5.

Oranje leidde na drie ends met 2-0, toen de wedstrijd werd stilgelegd omdat er problemen waren met de ijsmachine. Na een oponthoud van anderhalf uur werd er verder gespeeld. Na acht ends stond het 5-1 en leek de eerste zege binnen.

Duitsland kwam echter terug tot 5-3. In het tiende end moest Gösgens de laatste steen (hammer) alleen maar in het huis schuiven om de zege veilig te stellen. Hij faalde echter en Duitsland kwam op 5-5. In het daardoor noodzakelijke extra end leverde Gösgens alsnog en haalde hij de eerste zege binnen.