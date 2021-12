Directie Schiphol: 'Geen plannen om boerenbedrijven op te kopen vanwege stikstof'

De boeren kwamen de directie van de luchthaven bij wijze van ludieke actie een 'koopcontract' aanbieden. Ze mochten met hun tractoren niet naar het hoofdkantoor van de luchthaven rijden en verzamelden zich daarom in Rozenburg, vlak bij de Kaagbaan. Robert Carsouw, financieel directeur van Schiphol, nam het 'contract' in ontvangst, maar zette zijn handtekening er niet onder.

Schiphol is niet van plan om boerenbedrijven in een straal van 25 kilometer rondom het vliegveld op te kopen. Dat heeft financieel directeur Robert Carsouw vanochtend verzekerd aan de tientallen boeren die vanuit het hele land naar Schiphol waren gekomen om actie te voeren.

Vorige week werd bekend dat er grote zorgen zijn over de toekomst van Schiphol. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig omdat de luchthaven niet voldoet aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast en niet over een natuurvergunning beschikt. Schiphol zou het aantal vluchten alleen kunnen uitbreiden als alle veehouderijen in een straal van 25 kilometer zouden verdwijnen. Daarvoor zou de luchthaven de betreffende boeren moeten uitkopen, adviseerden juristen het demissionaire kabinet. Maar daar zijn momenteel geen plannen voor, zei Carsouw tijdens de protestbijeenkomst.

Rollen omgedraaid

De actievoerende boeren grijpen deze zorgen aan om "de rollen om te draaien" en zeggen nu Schiphol te willen kopen. De sluiting van het vliegveld lost het stikstofprobleem van Nederland in een keer op en alle grond kan vervolgens als boerenerf worden gebruikt, zegt melkveehouder René Staal in een Facebookvideo: "Die landingsbanen worden een prachtig kavelpad. Er is veel vervuild land, dat brengt toch weinig op. In de hangars kunnen de koeien staan, de brandstofopslag is om mest in op te slaan."

Melkveehouder René Staal legt uit waarom de boeren actievoeren: