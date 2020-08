Airbnb wil ondanks coronacrisis naar de beurs

Vakantiewoningenplatform Airbnb zet plannen voor een beursgang alsnog door. Bijna een jaar geleden zei Airbnb al een beursgenoteerd bedrijf te willen worden in 2020. Maar die plannen werden begin dit jaar voorlopig afgeblazen door de coronacrisis.

Nu heeft Airbnb toch een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse beursautoriteit SEC voor het uitgeven van aandelen bij een beursgang. Wanneer die beursgang is en hoeveel aandelen het bedrijf wil uitgeven voor welke prijs, is nog onbekend.

1900 ontslagen

Door corona stortte het aantal boekingen via Airbnb eerder dit jaar in. In mei kondigde het bedrijf aan dat het 1900 mensen ging ontslaan, ongeveer een kwart van al het personeel. De afgelopen tijd trok de markt voor het huren van vakantiekamers en -appartementen weer wat aan. Maar het is nog lang niet op het oude niveau, zei Airbnb vorige maand.

Op 8 juli werden via het platform voor het eerst sinds maart binnen een dag meer dan een miljoen overnachtingen geboekt. Mensen boeken vooral bestemmingen die relatief dichtbij zijn en buiten de stad.

Woningonttrekking

In veel toeristische steden is er weerstand tegen het bedrijf, omdat sommige huiseigenaren woningen, vaak illegaal, permanent verhuren aan toeristen. In die huizen wonen dus geen mensen meer, terwijl er vaak woningnood is. Veel gemeenten doen allerlei pogingen om die praktijken terug te dringen.