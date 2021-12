Einde formatie in zicht: vandaag waarschijnlijk laatste gesprekken

De vier formerende partijen zijn begonnen aan wat mogelijk de laatste onderhandelingsdag zal zijn. De verwachting is dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie vandaag nog nodig hebben om het coalitieakkoord rond te krijgen.

Informateur Koolmees zei voor aanvang: "We zijn een eind op weg, dus we hopen dat we snel naar buiten kunnen komen". ChristenUnie-leider Segers zei te hopen dat dit de laatste dag zou zijn. "Maar ik wéét het niet." En de perswoordvoerder van de formatie temperde de verwachtingen voor vroege witte rook: "We gaan nog wel de hele dag door, er is al eten besteld."

De formatiegesprekken gaan verder waar ze vrijdagavond laat ophielden. Toen werd al duidelijk dat de vier dicht bij een akkoord zijn. "We zijn er bijna", zei CDA-leider Hoekstra na afloop. En D66-leider Kaag sprak over de "laatste puntjes op de i".

Fracties en debat

De verwachting achter de schermen is nu dat het coalitieakkoord morgen aan de fracties kan worden voorgelegd en daags daarna wordt gepresenteerd. Na die officiële presentatie volgt een debat in de Tweede Kamer, waarin naar alle waarschijnlijkheid VVD-leider Rutte wordt aangewezen als formateur.

Rutte zal de kerstvakantie gebruiken om de nieuwe ministersploeg samen te stellen. De presentatie van het nieuwe kabinet, inclusief bordesscène, is dan ergens in januari.