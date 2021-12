Op 9 mei werden Zahavi's vrouw en vier jonge kinderen thuis op gewelddadige wijze door twee mensen overvallen. Ze kregen tape over hun mond en de vrouw werd met een vuurwapen bedreigd.

Toen werden meerdere spullen en geld gestolen. Voor die overval is voor zover bekend nog niemand aangehouden.

Destijds was Zahavi onderweg naar een uitwedstrijd tegen het Tilburgse Willem II. Gisteravond speelde PSV een uitwedstrijd bij NEC in Nijmegen. Omdat Zahavi geblesseerd is, ontbrak de spits.