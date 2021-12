Ruim vijf miljoen mensen zien 'Max Lastlappen' winnen, kranten pakken uit

Een dag na de historische zege van Max Verstappen in de Formule 1 is de kersverse wereldkampioen volgens de kranten toegetreden tot de eregalerij van de Nederlandse sport. In de Britse media is er veel aandacht voor verliezer Lewis Hamilton, die in de allerlaatste ronde in Abu Dhabi de zege in rook zag opgaan.

The Sun maakt een toespeling op die laatste ronde en heeft het over 'Max Lastlappen'. De Britse krant schrijft verder dat "Verstappen werd gekroond tot Formule 1-kampioen in een van de meest controversiële finishes in de sportgeschiedenis."