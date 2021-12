Internetwaakhond deelt lijst met software die kwetsbaar is voor hackers

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een lijst gedeeld met software die kwetsbaar is voor hackers. De vrees is dat hackers die zullen aanvallen met gijzelsoftware. Dat is software waarmee ze netwerken blokkeren en gegevens stelen. Als tegenprestatie eisen ze losgeld.

De software op de lijst is kwetsbaar doordat die met Log4j werkt. Dat is software die bedrijven en instellingen wereldwijd gebruiken voor het bijhouden van digitale logboeken. Door een lek in Log4j kunnen hackers gemakkelijk bedrijfssystemen binnendringen.

Het NCSC waarschuwde gisteren al voor het datalek in Log4j. Als hackers de systemen aanvallen, kan vitale infrastructuur kan worden geraakt, waaronder de financiële markt, spoorwegen en internetproviders.

De lijst is nog niet volledig en moet aangevuld worden. Het NCSC roept bedrijven en instellingen op om aanvullende informatie te delen, bijvoorbeeld over de versie van Log4j die zij gebruiken. Ook heeft het centrum een stappenplan online gezet voor bedrijven. Hierin staat wat ze kunnen doen om hun systemen te beschermen.