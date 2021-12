Acht doden in kaarsenfabriek door tornado Kentucky

Acht medewerkers van een kaarsenfabriek in de Amerikaanse plaats Mayfield in de staat Kentucky zijn overleden. De fabriek stortte in nadat een tornado er overheen was geraasd. Naar acht anderen wordt nog gezocht, zegt een woordvoerder van de fabriek.

Mayfield werd afgelopen zaterdag hard geraakt door het noodweer. Ook in vijf andere staten hebben verschillende tornado's verwoestingen aangericht. Het aantal dodelijke slachtoffers nadert de honderd, met name in Kentucky.

Minder doden dan verwacht

110 medewerkers waren aanwezig in de fabriek toen het dak instortte. De autoriteiten vreesden voor veel dodelijke slachtoffers. Later werden veertig van hen onder het puin vandaan gehaald. Volgens de woordvoerder zijn er inmiddels negentig mensen gevonden.

"In de eerste berichten werd rekening gehouden met misschien wel zeventig doden", zegt de woordvoerder. "Elk slachtoffer is er één te veel, maar we danken God dat het aantal veel, veel minder blijkt te zijn."

Hij zegt dat veel van de medewerkers bijeen waren in een tornadoschuilplaats. "Toen het noodweer voorbij was, hebben ze de fabriek verlaten en zijn naar huis gegaan. Zonder stroom en een vaste telefoonlijn waren ze in eerste instantie moeilijk te bereiken", legt hij uit. "We hopen dat we de acht vermisten ook vinden als we bij hen thuis gaan zoeken."

Dit zijn beelden van zaterdag uit Mayfield: