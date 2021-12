'Tijd voor keeperswissel bij PSV: Mvogo erin voor Drommel'

Niet voor de eerste keer dit seizoen ging PSV-keeper Joël Drommel zondagavond in de fout in de uitwedstrijd tegen NEC. De fout was deze keer niet fataal, want PSV won met 1-2 en pakte de koppositie in de eredivisie. Zorgwekkend is de vorm van Drommel wel, vinden de analisten aan tafel bij Studio Voetbal.

"Dit kan natuurlijk niet", zegt Rafael van der Vaart. "Als je dit soort fouten blijft maken, kan je een keeper niet blijven opstellen. Dan wordt PSV geen kampioen. Het is nu tijd om te wisselen. Nu is een perfect moment voor Yvon Mvogo."

"Ik schrik ervan", zegt Theo Janssen. "Hij laat alles los en is niet de jongen die we kennen van FC Twente. Misschien wordt de druk hem teveel. Dit had ik niet verwacht. Uiteindelijk moet hij de kans krijgen, want hij is gekocht, maar voor nu zou ik even de druk bij hem weghalen."