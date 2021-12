Duitsland: Rusland mag gaslijn niet gebruiken bij escalatie Oekraïne

In het geval van een nieuwe escalatie in Oekraïne, mag Rusland de Nord Stream 2-gaspijpleiding niet gebruiken, zegt de Duitse minister Baerbock van Buitenlandse Zaken. Dat zijn Duitsland en de Verenigde Staten overeengekomen.

"In het geval van verdere escalatie zal deze gasleiding niet in gebruik kunnen worden genomen", zei de minister tegen de Duitse televisiezender ZDF.

Baerbock deed de uitspraken na afloop van de G7-bijeenkomst die in het teken stond van de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. De ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Frankrijk, Japan, Italië, Duitsland en de VS spraken met elkaar in de Britse havenstad Liverpool.

Conflict rond pijplijn

De Britten en de Amerikanen spraken eerder hun bezorgdheid uit over de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Ze vrezen dat die een opmaat is voor een Russische invasie. Moskou ontkent plannen te hebben voor een invasie.

De Nord Stream 2 is al jaren het onderwerp van een hoogoplopend politiek conflict tussen Rusland, de VS en Europa. Washington stelt dat Europa te afhankelijk wordt van Russisch gas en daarmee slachtoffer dreigt te worden van energiechantage. Rusland zou politieke druk kunnen uitoefenen op kwetsbare Oost-Europese landen, zoals Oekraïne.

Afgelopen zomer lieten Washington en Berlijn al een gezamenlijke verklaring uitgaan om te voorkomen dat Rusland de pijplijn "misbruikt" voor politieke druk. Ze waarschuwden Rusland toen al om het land "ter verantwoording te roepen voor zijn agressie en kwaadwillende activiteiten door sancties op te leggen".

De Duitse bondskanselier Scholz zei gisteren tijdens een werkbezoek aan Polen dat Duitsland zich zal blijven inzetten voor Oekraïne als doorvoerroute voor gas naar Europa. "We blijven ons verantwoordelijk voelen om ervoor te zorgen dat de Oekraïense activiteiten in de doorvoer van gas succesvol blijven", zei Scholz.

De Nord Stream 2-pijplijn is recent voltooid maar de Duitse autoriteiten moeten nog toestemming geven voor het in gebruik nemen ervan. Aan een aantal voorwaarden die gelden volgens het Europees recht zou nog niet zijn voldaan.