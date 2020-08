Relatief rustige nacht in steden: meldingen van vuurwerk en enkele arrestaties

Ook vannacht zijn op verschillende plekken in het land groepen jongeren de straat op gegaan. Van rellen, zoals die de afgelopen dagen geregeld voorkwamen, kwam het niet. Wel was onder meer in Utrecht en Hoogeveen veel politie op de been.

In verschillende Utrechtse wijken verzamelden jongeren zich. Er werd wat vuurwerk afgestoken, maar de politie greep niet in. Rond 22.30 uur vloog een auto in brand. De politie gaat uit van brandstichting, meldt RTV Utrecht.

Volgens de politie bleef het verder rustig. Ook in Amersfoort waren veel jongeren bij elkaar gekomen, maar ook daar trad de politie niet op.

Vuurwerk

In Hoogeveen verzamelde een grote groep jongeren zich op het Marktplein. Het ging om zo'n zestig auto's en scooters. Er werd wat vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend door de wijk. De politie stuurde mensen weg en noteerde kentekens. Volgens RTV Drenthe werd niemand aangehouden.

Ook in Rotterdam bleef het vannacht rustig. Er liepen weinig jongeren op straat. De politie denkt dat dat komt door de regen, schrijft Rijnmond. De politie pakte vier mensen op, onder meer voor het op zak hebben van een boksbeugel en pepperspray.

Rellende jongeren

De afgelopen week waren er ongeregeldheden in onder meer Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Honderden jongeren gingen de straat op na oproepen op sociale media. Ze zochten veelal de confrontatie met agenten en gooiden met stenen en vuurwerk.

De politie arresteerde tientallen minderjarigen. Ook werden noodbevelen afgekondigd, waardoor de politie in bepaalde wijken iedereen kon arresteren die niet gehoorzaamde. Waarnemend burgemeester Den Oudsten van Utrecht en burgemeester Van Zanen van Den Haag braken hun vakantie af vanwege de rellen.